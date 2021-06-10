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    «Краснодар» попрощался со Смольниковым

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    Защитник Игорь Смольников попрощался с «Краснодаром».

    Игорь Смольников
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    Игорь Смольников

    «Хочу поблагодарить футбольный клуб "Краснодар" за этот проведенный год. Благодарю всех сотрудников, партнеров по команде и отдельное спасибо говорю болельщикам! Вас становится все больше и больше.

    Мы ощущали вашу поддержку каждую игру. И огромная признательность и благодарность Сергею Николаевичу Галицкому! Желаю вам достичь всех поставленных целей!» — цитирует Смольникова пресс-служба «быков».

    Напомним, что «Краснодар» и Смольников расторгли контракт по взаимному согласию. Он сыграл за «быков» в прошлом сезоне 32 матча, в которых сделал три ассиста.

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