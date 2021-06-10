Конте: Одними только звездами Евро не выиграть

Экс-наставник сборной Италии, который тренировал «Скуадру Адзурру» на Евро-2016, оценил перспективы команды на предстоящем чемпионате Европы.

«Сборная Италии, верь! Общими усилиями вы способны победить.

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Манчини оказался очень хорош в построении сплоченной команды, в которой каждый из игроков по отдельности может действовать на максимуме своих возможностей.

У других команд, возможно, больше изначальных предпосылок для успешного выступления, но и одними только звездами тоже не выиграть», — приводит слова тренера Gazzetta dello sport.

Сборная Италии в первом туре группового этапа Евро сыграет с командой Турции. Матч состоится 11 июня в Риме, начало — в 22:00 мск.