Конте: Одними только звездами Евро не выиграть

Антонио Конте Фото: globallookpress.com
«Сборная Италии, верь! Общими усилиями вы способны победить.
Манчини оказался очень хорош в построении сплоченной команды, в которой каждый из игроков по отдельности может действовать на максимуме своих возможностей.
У других команд, возможно, больше изначальных предпосылок для успешного выступления, но и одними только звездами тоже не выиграть», — приводит слова тренера Gazzetta dello sport.
Сборная Италии в первом туре группового этапа Евро сыграет с командой Турции. Матч состоится 11 июня в Риме, начало — в 22:00 мск.