Гюнеш: Если мы проиграем Италии, то все в группе для нас максимально усложнится

Главный тренер сборной Турциирассказал о важности предстоящего матча открытия Евро-2020.

Турки в первом матче чемпионата Европы по футболу сыграют с командой Италии. Встреча пройдет 11 июня на арене «Олимпико» в Риме и начнется в 22:00 мск.

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«Для нас огромная честь играть в матче открытия такого турнира. Хочу также поблагодарить всех тех ответственных сотрудников, которые помогли нам оказаться здесь.

Италия — классная команда, которую я очень уважаю. Наша сборная впервые играет в матче открытия, а для всех, кроме трех моих футболистов, это первый Евро в карьере.

Манчини хорошо знает турецкий футбол, поскольку работал в "Галатасарае". Он собрал под итальянскими знаменами отличную команду, но мы приехали сюда за победой.

В каждом турнире самыми важными являются первый и последний матчи. Если мы проиграем сейчас, то все в группе для нас максимально усложнится. Тогда в Баку [против Уэльса] нам придется наверстывать упущенное.

Календарь и таблица Евро-2020

В 2002 году мы приехали на чемпионат мира с футболистами, у которых не было опыта выступления в финальных турнирах, и хорошо себя проявили.

Здесь может получиться подобное. В лагере команды сейчас царит похожее настроение. Здесь мы все заодно», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.