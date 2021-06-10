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    Гюнеш: Если мы проиграем Италии, то все в группе для нас максимально усложнится

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    Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш рассказал о важности предстоящего матча открытия Евро-2020.

    Шенол Гюнеш
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    Шенол Гюнеш

    Турки в первом матче чемпионата Европы по футболу сыграют с командой Италии. Встреча пройдет 11 июня на арене «Олимпико» в Риме и начнется в 22:00 мск.

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    «Для нас огромная честь играть в матче открытия такого турнира. Хочу также поблагодарить всех тех ответственных сотрудников, которые помогли нам оказаться здесь.

    Италия — классная команда, которую я очень уважаю. Наша сборная впервые играет в матче открытия, а для всех, кроме трех моих футболистов, это первый Евро в карьере.

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    • Манчини хорошо знает турецкий футбол, поскольку работал в "Галатасарае". Он собрал под итальянскими знаменами отличную команду, но мы приехали сюда за победой.

    В каждом турнире самыми важными являются первый и последний матчи. Если мы проиграем сейчас, то все в группе для нас максимально усложнится. Тогда в Баку [против Уэльса] нам придется наверстывать упущенное.

    Календарь и таблица Евро-2020

    В 2002 году мы приехали на чемпионат мира с футболистами, у которых не было опыта выступления в финальных турнирах, и хорошо себя проявили.

    Здесь может получиться подобное. В лагере команды сейчас царит похожее настроение. Здесь мы все заодно», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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