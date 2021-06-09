УЕФА приостановил дело в отношении клубов-основателей Суперлиги

Рассмотрение дисциплинарного дела противза участие в проекте европейской Суперлиги было приостановлено, сообщает официальный сайт УЕФА.

«Апелляционный орган УЕФА принял решение приостановить разбирательство до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении.

Ранее Министерство юстиции Швейцарии запретило УЕФА накладывать на клубы санкции по этому делу до решения суда Европейского союза.

Напомним, что дело в отношении клубов было возбуждено 25 мая после расследования, проведенного инспекторами по этике и дисциплинарным вопросам. Такое решение было принято из-за возможного нарушения нормативно-правовой базы УЕФА.