Модрич — футболист года в Хорватии

Футбольная ассоциация Хорватии на основе голосования тренеров и профессиональных футболистов назвала лучшего игрока страны минувшего сезона.

Первое место в опросе занял полузащитник «Реала» Лука Модрич, для которого эта награда стала шестой подряд и десятая в целом.

В минувшем сезоне Модрич провел 48 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал восемь голевых передач.

Лучшим футболистом чемпионата Хорватии признан нападающий загребского «Динамо» Бруно Петкович. Награду лучшему вратарю забрал его одноклубник Доминик Ливакович. Лучшим молодым футболистом признан их партнер по команде — защитник Йошко Гвардиол.