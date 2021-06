«Галатасарай» проявляет интерес к защитнику «Бетиса»

Как пишет журналист Николо Скира в своем Twitter,интересуется защитником

Отмечается, турецкий клуб попытается купить 27-летнего футболиста в предстоящее трансферное окно. Если же с испанцем не получится договориться, то клуб их Стамбула попробует забрать из «Милана» Диего Лаксальта.

#Galatasaray are looking a new left fullback: Gala are interested in Alex #Moreno from #RealBetis. One of the the Plans B is Diego #Laxalt, who will leave #ACMilan this summer. #DinamoMoskva and #Besiktas are also interested in the uruguaian player. #transfers