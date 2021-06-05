Россия — Болгария: счет матча 1:0, обзор гола

одержала домашнюю победу над(1:0) в товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020.

На 84-й минуте в ворота болгарской команды был назначен пенальти — Алексей Миранчук ворвался в чужую штрафную, обыграл одного защитника — и получил по ногам.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев уверенно пробил с «точки», направив мяч в нижний угол ворот.

Отметим, что перед матчем национальная команда осталась без защитника Федора Кудряшова, который получил травму на разминке.

В начале второго тайма небольшое повреждение не позволило хавбеку Дмитрию Баринову продолжить игру.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Россия — Болгария 1:0 Гол: 1:0 Александр Соболев (пенальти) (84') Россия: Антон Шунин, Вячеслав Караваев (Марио Фернандес, 72'), Андрей Семёнов, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Георгий Джикия, Александр Головин (Андрей Мостовой, 62'), Юрий Жирков (Алексей Миранчук, 78'), Алексей Ионов (Далер Кузяев, 46'), Дмитрий Баринов (Игорь Дивеев, 50'), Артём Дзюба (Александр Соболев, 58') Болгария: Ivan Karadzhov (Георги Георгиев, 46'), Andrea Hristov, Валентин Антов, Бирсент Карагерен (Иван Турицов, 78'), Доминик Янков (Antonio Vutov, 62'), Andrey Galabinov (Atanas Iliev, 58'), Кирилл Десподов, Кристиян Малинов (Petar Vitanov, 9'), Ivailo Chochev (Georgi Minchev, 88'), Momchil Tsvetanov, Петко Христов

На чемпионате Европы сборная России будет на групповой стадии турнира соперничать с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Свой первый матч на турнире россияне проведут 12 июня.