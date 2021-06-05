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    Де Брейне перенес операцию на глазнице

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    Полузащитник Кевин Де Брейне, вероятно, пропустит стартовый матч Евро-2020 против сборной России. Об этом сказал наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес.

    Кевин Де Брейне
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    Кевин Де Брейне

    Бельгийцу сделали операцию на глазнице. Он получил перелом носа и повреждение лицевой кости в матче финала Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

    «Посмотрев на снимки, врачи решили, что Кевину нужна небольшая операция. Она прошла сегодня утром и прошла хорошо. Кевин присоединится к общей группе в понедельник и будет с нами на Евро.

    Это было необходимое вмешательство, чтобы сохранить структуру глазницы в долгосрочной перспективе. Это не та операция, что требует длительного восстановления, она была просто для того, чтобы убедиться, что в дальнейшем не возникнет проблем. Операция длилась всего 20 минут, и врачи очень довольны ее результатом. Решение было принято в согласии с "Манчестер Сити".

    У Кевина все хорошо. Он в хорошем настроении и не может дождаться, чтобы присоединиться к нам на поле в понедельник. Это не та операция, которая мешает вам вернуться к активности или требует длительного времени для восстановления, на самом деле все наоборот. Он даже, скорее всего, будет играть без защиты», — цитирует Мартинеса The Mirror.

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