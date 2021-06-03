Названы самые подорожавшие игроки РПЛ

Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов РПЛ.

Самым подорожавшим футболистом стал хавбек «Рубина» Оливер Абильдгор — его цена выросла на четыре миллиона евро и составляет семь миллионов.

Его партнер по команде — грузинский хавбек Хвича Кварацхелия подорожал на три миллиона евро. В данный момент полузащитник оценивается в 18 миллионов евро.

Также в список вошли три футболиста «Зенита», ставшего чемпионом РПЛ: форвард Сердар Азмун, защитник Дуглас Сантос и хавбек Вендел. Их стоимость на рынке выросла на два миллиона евро.

Также в список попали Франсуа Камано («Локомотив», +1,5 миллиона евро), Федор Смолов, Пабло (оба — «Локомотив», + один миллион), Александр Максименко («Спартак», + один миллион) и Джордже Деспотович («Рубин», + один.

Как отмечает Transfermarkt, в рейтинге не упомянуты некоторые игроки, так их стоимости были пересмотрены ранее.