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    Названы самые подорожавшие игроки РПЛ

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    Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов РПЛ.

    Оливер Абильдгор
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    Оливер Абильдгор

    Самым подорожавшим футболистом стал хавбек «Рубина» Оливер Абильдгор — его цена выросла на четыре миллиона евро и составляет семь миллионов.

    Его партнер по команде — грузинский хавбек Хвича Кварацхелия подорожал на три миллиона евро. В данный момент полузащитник оценивается в 18 миллионов евро.

    Также в список вошли три футболиста «Зенита», ставшего чемпионом РПЛ: форвард Сердар Азмун, защитник Дуглас Сантос и хавбек Вендел. Их стоимость на рынке выросла на два миллиона евро.

    Также в список попали Франсуа Камано («Локомотив», +1,5 миллиона евро), Федор Смолов, Пабло (оба — «Локомотив», + один миллион), Александр Максименко («Спартак», + один миллион) и Джордже Деспотович («Рубин», + один.

    Как отмечает Transfermarkt, в рейтинге не упомянуты некоторые игроки, так их стоимости были пересмотрены ранее.

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