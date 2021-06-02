«Барселона» сообщила о переходе защитника «Бетиса»

«Барселона» купила бразильца в 2019 году у «Атлетико Минейро». В сделке также участвовал «Бетис», который сразу же арендовал Эмерсона.
👋 Hello, @emerson_royal22!— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 2, 2021
💙❤️ #EmersonCuler
В минувшем сезоне Эмерсон провел в составе «Бетиса» 38 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
Напомним, ранее на этой неделе «Барселона» объявила о переходе нападающего Серхио Агуэро и защитника Эрика Гарсии, которые до этого выступали за «Манчестер Сити».