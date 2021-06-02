«Барселона» сообщила о переходе защитника «Бетиса»

Защитник «Бетиса»вернулся в, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

«Барселона» купила бразильца в 2019 году у «Атлетико Минейро». В сделке также участвовал «Бетис», который сразу же арендовал Эмерсона.

В минувшем сезоне Эмерсон провел в составе «Бетиса» 38 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, ранее на этой неделе «Барселона» объявила о переходе нападающего Серхио Агуэро и защитника Эрика Гарсии, которые до этого выступали за «Манчестер Сити».