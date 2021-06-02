Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Польша — РоссияНи уму ни сердцу. Сборная России сыграла вничью с Польшей без Левандовского
  • 10:11
    • Черчесов назвал окончательный состав сборной России на Евро-2020
  • 12:40
    • «Барселона» сообщила о переходе защитника «Бетиса»
  • 12:03
    • СМИ: Рамос просит игроков «Реала» не соглашаться на сокращение зарплаты
  • 11:41
    • В УЕФА подтвердили, что Дания не пустит российских болельщиков на матчи Евро-2020
  • 11:06
    • В сборной Хорватии подтвердили участие Олича в подготовке команды к Евро-2020
    Все новости спорта

    «Барселона» сообщила о переходе защитника «Бетиса»

    Футбол Барселона Бетис Примера (Ла Лига) Футбол Испании Трансферы Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Защитник «Бетиса» Эмерсон вернулся в «Барселону», сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

    Эмерсон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эмерсон

    «Барселона» купила бразильца в 2019 году у «Атлетико Минейро». В сделке также участвовал «Бетис», который сразу же арендовал Эмерсона.

    В минувшем сезоне Эмерсон провел в составе «Бетиса» 38 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

    Напомним, ранее на этой неделе «Барселона» объявила о переходе нападающего Серхио Агуэро и защитника Эрика Гарсии, которые до этого выступали за «Манчестер Сити».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли сборной Англии выполнить план по результативности?
  • Англия — Австрия. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Поможет ли Германии в матче с Данией возвращение Мюллера и Хуммельса?
  • Германия — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Как пройдет возвращение Бензема в сборную Франции?
  • Франция — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.04
  • Экспресс дня 2 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Англия — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Германия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Франция — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  2.31
  • Прогноз на матч Нидерланды — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Бельгия — Греция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Украина — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 20:15
    •  2.14
  • Прогноз на матч Швейцария — Германия
  • Хоккей
  • Завтра в 16:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры