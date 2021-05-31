Финансирование «Урала» увеличится до 2 млрд рублей за сезон

«Урал» может получить дополнительное финансирование перед началом нового сезона Фото: globallookpress.com
Средства будут привлечены за счет партнеров екатеринбургского клуба.
«Его вовлеченность в российский футбол увеличивается. Он и дальше хочет развивать клуб», — сказал РБК источник в «Урале».
При этом президент «Урала» Григорий Иванов не подтвердил эту информацию.
«Мы стараемся увеличить финансирование клуба, но пока такого бюджета нет», — сказал Иванов.
В минувшем сезоне, по итогам которого «Урал» занял в РПЛ 12-е место, бюджет клуба составлял чуть менее 1,3 млрд руб.