Финансирование «Урала» увеличится до 2 млрд рублей за сезон

Председатель совета директоров, глава совета директоров Трубной металлургической компанииувеличит сумму финансирования клуба до 2 млрд рублей.

Средства будут привлечены за счет партнеров екатеринбургского клуба.

«Его вовлеченность в российский футбол увеличивается. Он и дальше хочет развивать клуб», — сказал РБК источник в «Урале».

При этом президент «Урала» Григорий Иванов не подтвердил эту информацию.

«Мы стараемся увеличить финансирование клуба, но пока такого бюджета нет», — сказал Иванов.

В минувшем сезоне, по итогам которого «Урал» занял в РПЛ 12-е место, бюджет клуба составлял чуть менее 1,3 млрд руб.