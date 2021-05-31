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    Финансирование «Урала» увеличится до 2 млрд рублей за сезон

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    Председатель совета директоров «Урала», глава совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский увеличит сумму финансирования клуба до 2 млрд рублей.

    «Урал» может получить дополнительное финансирование перед началом нового сезона
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    «Урал» может получить дополнительное финансирование перед началом нового сезона

    Средства будут привлечены за счет партнеров екатеринбургского клуба.

    «Его вовлеченность в российский футбол увеличивается. Он и дальше хочет развивать клуб», — сказал РБК источник в «Урале».

    При этом президент «Урала» Григорий Иванов не подтвердил эту информацию.

    «Мы стараемся увеличить финансирование клуба, но пока такого бюджета нет», — сказал Иванов.

    В минувшем сезоне, по итогам которого «Урал» занял в РПЛ 12-е место, бюджет клуба составлял чуть менее 1,3 млрд руб.

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