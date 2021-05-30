СМИ: Агуэро прилетел в Каталонию, чтобы подписать контракт с «Барсой»

Аргентинский нападающийв воскресенье, 30 мая, прибыл в Каталонию, чтобы подписать контракт с

Как сообщает Diario Sport, аргентинец утром 31 пройдет медицинский осмотр для перехода в «блауграну».

Подписание контракта, возможно, также состоится завтра, однако презентация Агуэро в качестве футболиста команды в любом случае состоится по окончании Кубка Америки.

Во вторник, 1 июня, Агуэро улетит в Буэнос-Айрес и будет вместе со сборной Аргентины готовиться к турниру.

В ночь на 30 мая Агуэро провел последний матч за «Манчестер Сити». В финале против «Челси» (0:1) форвард вышел на замену на 77-й минуте.

Контракт Агуэро с «Манчестер Сити» истекает этим летом. Ранее стало известно, что договор не будет продлен. Футболист выступал за «горожан» с 2011 года и в 390 матчах за клуб забил 260 голов.