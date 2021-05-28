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    Главный тренер «Крыльев Советов»: Время Сергеева в сборной еще придет

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о невероятной результативности нападающего Ивана Сергеева.

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    В минувшем чемпионате ФНЛ Сергеев забил 41 гол, установив новый рекорд турнира.

    «Сергеев — хороший футболист. Иван должен был привыкнуть к команде, а команда — к нему. У нас был не лучший отрезок в начале первенства, мы теряли очки, все друг к другу притирались. На протяжении всего сезона Сергеев качественно реализовывал свои моменты, но тогда не получалось — видимо, пришло потом. Не могу сказать, что он из серийных снайперов, которые могут долго забивать, а потом долго не забивать. В целом на протяжении сезона, кубковых матчей он стабильно был игроком, который может забивать — и забивал.

  • Сергеев ответил на вопрос о своем будущем
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    • Он играл в командах разного уровня: ПФЛ, ФНЛ, пора и титул в РПЛ присоединить. Сергеев умеет встречаться с мячом в штрафной, это его сильная сторона. Он может забить любой ногой, хорошо играет головой, у него высокая скорость, высочайшая работоспособность, что важно не только для голов, но и для игры. Количество сыгранных минут (3767 в 49 матчах) показывает его способность выдерживать сумасшедшую нагрузку.

    Что касается сборной, я понимаю подход Станислава Саламовича (Черчесова). Он за более стабильные отношения и даже типаж футболистов, выбранных им на эту позицию (Дзюба, Соболев, Заболотный), Сергеев немного другой. К тому же Кубок России и ФНЛ — это одно, а показателем будет Тинькофф РПЛ. Надо проявить себя в другой лиге. Не удивлюсь, если время Сергеева в сборной еще придет. Хочется, чтобы он попал туда из Крыльев Советов», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

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