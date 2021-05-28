Чорлука — лучший игрок «Локомотива» в мае

Защитникстал лучшим футболистом клуба в мае.

По итогам голосования в социальных сетях клуба хорват набрал 29,52% голосов. Второе место занял полузащитник Гжегож Крыховяк (20,15%), третьим стал нападающий Федор Смолов — 19,9%. В голосовании приняли участие 45 012 человек.

Капитан московского «Локомотива» Ведран Чорлука — лучший игрок мая! 🔝🔥🇭🇷 pic.twitter.com/jUO1Yboefw — «Локомотив» (@fclokomotiv) May 28, 2021

Напомним, что в мае Чорлука провел последние матчи в качестве игрока, он решил завершить карьеру футболиста.