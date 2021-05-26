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    Уткин: Глупо осуждать «Спартак» за назначение Витории

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    Блогер Василий Уткин высказал мнение о решении московского «Спартака» назначить на пост главного тренера португальского специалиста Руя Виторию.

    Руй Витория
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    Руй Витория

    «Спартак» официально объявил о назначении Витории главным тренером 24 мая.

    «В который раз я удивляюсь коллегам. Что происходит, и уже не в первый раз, когда в Россию приезжает тренер, не особенно находящийся на слуху? Знаете, мало кто идет дальше "Википедии".

    История повторяется раз за разом. Вот сейчас единственное, что обсуждается о Витории — что последним местом его работы была Саудовская Аравия. А это — фи, пересортица.

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    • Между тем, во-первых, глупо осуждать решение клуба на основании единственного факта, который абсолютно общеизвестен.

    Такое ощущение, что Витория работал в Саудовской Аравии в сложном гриме и под псевдонимом, и установился этот компрометирующий факт вот только что. Посредством пранка, например.

    Так нет же. Наверное, клуб изучал Виторию как минимум несколько дольше и хотя бы на пару копков лопаты поглубже.

    Во-вторых, мало ли людей ездило на Ближний Восток, или там в Китай, а потом спокойно возвращались и продолжали карьеру? Например, Виллаш Боаш. И даже игроки — Витцель, допустим.

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    • Руй Витория назначен. Он представляет самую передовую тренерскую школу в мире на данный момент наряду с немецкой.

    Арабы могут позвать к себе практически кого угодно, но тем не менее зовут туда далеко не каждого.

    По мне так работа там говорит ровно о том же — о получении прекрасного места работы в условиях жесткой конкуренции», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

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