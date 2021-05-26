Уткин: Глупо осуждать «Спартак» за назначение Витории

Блогервысказал мнение о решении московского «Спартака» назначить на пост главного тренера португальского специалиста

«Спартак» официально объявил о назначении Витории главным тренером 24 мая.

«В который раз я удивляюсь коллегам. Что происходит, и уже не в первый раз, когда в Россию приезжает тренер, не особенно находящийся на слуху? Знаете, мало кто идет дальше "Википедии".

История повторяется раз за разом. Вот сейчас единственное, что обсуждается о Витории — что последним местом его работы была Саудовская Аравия. А это — фи, пересортица.

Между тем, во-первых, глупо осуждать решение клуба на основании единственного факта, который абсолютно общеизвестен.

Такое ощущение, что Витория работал в Саудовской Аравии в сложном гриме и под псевдонимом, и установился этот компрометирующий факт вот только что. Посредством пранка, например.

Так нет же. Наверное, клуб изучал Виторию как минимум несколько дольше и хотя бы на пару копков лопаты поглубже.

Во-вторых, мало ли людей ездило на Ближний Восток, или там в Китай, а потом спокойно возвращались и продолжали карьеру? Например, Виллаш Боаш. И даже игроки — Витцель, допустим.

Руй Витория назначен. Он представляет самую передовую тренерскую школу в мире на данный момент наряду с немецкой.

Арабы могут позвать к себе практически кого угодно, но тем не менее зовут туда далеко не каждого.

По мне так работа там говорит ровно о том же — о получении прекрасного места работы в условиях жесткой конкуренции», — написал Уткин в своем телеграм-канале.