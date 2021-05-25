Тригерос: Мы уверены в себе и расслаблены, мы знаем, чего ждать в матче с «МЮ»

Полузащитник «Вильяреала»рассказал, чего ждет от противостояния св финале Лиги Европы.

Решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет 26 мая в польском Гданьске.

«Это супер особенный матч для всех нас — особенно для наших болельщиков, которые поддерживали нас на всем пути. Это самый важный матч в карьере для большинства из нас.

Завтра — важнейший день. Заключительный день долгого сезона. На кону не только трофей, но и путевка в Лигу чемпионов. Даже сложно представить, каково будет поднять трофей вместе с друзьями.

Мы не чувствуем давления. Нам просто не терпится начать матч. Наши друзья и семьи продолжают спрашивать о том, как у нас дела, потому что они нервничают.

Но мы профессионалы, которые сыграли много матчей на высшем уровне. И завтра нас ничего не испугает.

Люди вокруг переживают гораздо больше меня. Это ведь только футбол! Мы уверены в себе и расслаблены. Мы знаем, чего ждать в матче с "Манчестер Юнайтед"

Ужасно обидно, что болельщики не смогут насладиться с нами окончанием этого долгого пути в финал, но я обещаю всем в Вильяреале, что мы сделаем завтра все от нас зависящее и постараемся в будущем снова дойти до финала.

Сделаем то, что делаем из недели в неделю. Постараемся отобрать мяч у соперника и действовать организованно. Если каждый из нас сыграет на 100%, то мы можем доставить "МЮ" проблемы.

В открытой игре на встречных курсах у нас будет больше что терять, чем у "МЮ". Мы должны играть организованно, держать мяч, создавать угрозу "Юнайтед" так, как нас просит тренер.

Нам нужно действовать умно и не ввязываться в неконтролируемую игру», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.