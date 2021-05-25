ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная РоссииНа пути к Евро. Сборная Черчесова готовится к «товарнякам» и несет первые потери
  • 18:09
    • «Фиорентина» назвала имя нового главного тренера
  • 23:19
    • УЕФА сообщил о возбуждении дел в отношении клубов Суперлиги
  • 22:53
    • Финляндия обыграла Норвегию в матче чемпионата мира
  • 22:47
    • Швеция забросила Швейцарии семь безответных шайб на ЧМ-2021
  • 22:35
    • «Ницца» переманила главного тренера у чемпионов Франции
    Все новости спорта

    Сульшер: Надеюсь, сэр Алекс Фергюсон получит удовольствие от финала

    Футбол Манчестер Юнайтед Футбол Англии Лига Европы Вильярреал Футбол Испании Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от противостояния с «Вильярреалом» в финале Лиги Европы, который пройдет 26 мая в Гданьске.

    Оле-Гуннар Сульшер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Оле-Гуннар Сульшер

    «Готовились к игре так же, как и обычно. Не собираемся добавлять давления на плечи футболистов, ведь если ты играешь за "Манчестер Юнайтед", то важен абсолютно каждый матч.

    У нас пять побед в Европе. Мы дважды проиграли "Барселоне". Для нас это очень большие матчи. Это может быть шагом в большое будущее.

    Мы перестроили за последние несколько лет команду, и я надеюсь, что это начало чего-то большего.

    Когда игроки приходят в "Манчестер Юнайтед", то делают это, чтобы побеждать. Это лучший клуб мира.

    В этом вся прелесть "Манчестер Юнайтед", но это также сопряжено с постоянным давлением. И футболисты к этому всему готовы. Они бы не оказались бы в клубе, если бы не были топ-игроками.

    Никогда не думаю о своем послужном списке. Это даже в голову мне не приходило. Моя работа — выбирать игроков, которые достойны выйти на поле, и заботиться о том, чтобы команда была готова.

    Все тренеры показали себя с превосходной стороны, а игроки готовы к матчу. Если завтра придется принимать сложные решения, надо быть готовым это сделать.

    Сэр Алекс Фергюсон прилетел вместе с нами. Он особенный, это живая энциклопедия футбола. Просто сидеть с ним рядом во время ужина в ресторане — уже привилегия.

    Не сомневаюсь, что игроки могут спросить у него все что угодно, если они в чем-то сомневаются.

    Он всем сердцем любит этот клуб. Надеюсь, он получит удовольствие от финала. Я многим обязан ему как игрок.

    Чему я научился? Верить в свою команду и в свои инстинкты. Обязательно скажу запасным, что даже если они и не попали в стартовый состав, у них все равно есть возможность сыграть большую роль. Так ведь уже было.

    Можете быть разочарованы и злиться на меня, но будьте готовы сражаться, когда выйдете на поле. Те, кто попадет в "основу", должны насладиться игрой по максимуму.

    В конце концов, за свою жизнь ты играешь не так много финалов», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Добавит ли Эмери еще один кубок ЛЕ в свою коллекцию?
  • «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Сможет ли Россия разгромить Данию?
  • Россия — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сумеют ли немцы победить команду Казахстана?
  • Казахстан — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.41
  • Экспресс дня 26 мая
  • Завтра в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вильярреал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Россия — Дания
  • Хоккей
  • Завтра в 16:15
    •  2.65
  • Прогноз на матч Казахстан — Германия
  • Хоккей
  • Завтра в 16:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Белоруссия — Великобритания
  • Хоккей
  • Завтра в 20:15
    •  2.08
  • Прогноз на матч Канада — Норвегия
  • Хоккей
  • Завтра в 20:15
    •  1.83
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры