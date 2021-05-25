Сульшер: Надеюсь, сэр Алекс Фергюсон получит удовольствие от финала

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»поделился ожиданиями от противостояния св финале Лиги Европы, который пройдет 26 мая в Гданьске.

«Готовились к игре так же, как и обычно. Не собираемся добавлять давления на плечи футболистов, ведь если ты играешь за "Манчестер Юнайтед", то важен абсолютно каждый матч.

У нас пять побед в Европе. Мы дважды проиграли "Барселоне". Для нас это очень большие матчи. Это может быть шагом в большое будущее.

Мы перестроили за последние несколько лет команду, и я надеюсь, что это начало чего-то большего.

Когда игроки приходят в "Манчестер Юнайтед", то делают это, чтобы побеждать. Это лучший клуб мира.

В этом вся прелесть "Манчестер Юнайтед", но это также сопряжено с постоянным давлением. И футболисты к этому всему готовы. Они бы не оказались бы в клубе, если бы не были топ-игроками.

Никогда не думаю о своем послужном списке. Это даже в голову мне не приходило. Моя работа — выбирать игроков, которые достойны выйти на поле, и заботиться о том, чтобы команда была готова.

Все тренеры показали себя с превосходной стороны, а игроки готовы к матчу. Если завтра придется принимать сложные решения, надо быть готовым это сделать.

Сэр Алекс Фергюсон прилетел вместе с нами. Он особенный, это живая энциклопедия футбола. Просто сидеть с ним рядом во время ужина в ресторане — уже привилегия.

Не сомневаюсь, что игроки могут спросить у него все что угодно, если они в чем-то сомневаются.

Он всем сердцем любит этот клуб. Надеюсь, он получит удовольствие от финала. Я многим обязан ему как игрок.

Чему я научился? Верить в свою команду и в свои инстинкты. Обязательно скажу запасным, что даже если они и не попали в стартовый состав, у них все равно есть возможность сыграть большую роль. Так ведь уже было.

Можете быть разочарованы и злиться на меня, но будьте готовы сражаться, когда выйдете на поле. Те, кто попадет в "основу", должны насладиться игрой по максимуму.

В конце концов, за свою жизнь ты играешь не так много финалов», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.