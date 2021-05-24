Главный тренер «Лиона» объявил об уходе

Главный тренерпокидает свой пост.

Об этом 57-летний француз объявил после домашнего поражения от «Ниццы» (2:3) в 38-м туре Лиги 1. Команда заняла четвертое место и, не пробившись в Лигу чемпионов, сыграет в Лиге Европы.

«Мы очень разочарованы этим вечером, это кошмарный сценарий. Это была моя последняя игра. Я бы хотел покинуть клуб, завоевав путевку в Лигу чемпионов. На этом приключение заканчивается», — приводит слова Руди Гарсии пресс-служба «ткачей».

Гарсия возглавлял «Лион» с октября 2019 года. Под его руководством команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов прошлого сезона.