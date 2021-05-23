«Астон Вила» — «Челси»: счет матча 2:1, обзор голов

В заключительном 38-м туре чемпионата Англииодержала домашнюю победу над лондонскимсо счетом 2:1.

Счет на 43-й минуте открыли хозяева. После подачи углового Траоре убежал от нескольких игроков и ногой пробил точно в левую «девятку». Мяч от перекладины залетает в сетку ворот «Челси».

На 51-й минуте был назначен пенальти в ворота «Челси» — Жоржиньо в своей штрафной не попал по мячу и сбил Траоре. Анвар Эль-Гази легко развёл по разным углам мяч и Кепу/

На 70-й минуте гости отквитали один мяч. Хаверц прошёл по правому флангу, отдал мяч Пулишичу, который обыгрался с Зиешем и вслепую прострелил. Чилуэлл замкнул этот прострел, голкипер хозяев вытащил этот мяч уже из ворот.

На 89-й минуте гости остались в меньшинстве — ударил Гриллиша рукой по лицу Аспиликуэта и получил прямую красную карточку.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Челси 2:1 Голы: 1:0 Бертран Траоре (43'), 2:0 Анвар Эль-Гази (пенальти) (52'), 2:1 Бен Чилвел (70') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт, Кортни Хос, Джон МакГинн, Джек Грилиш, Бертран Траоре (Carney Chukwuemeka, 73'), Марвелоуз Накамба, Анвар Эль-Гази (Джейкоб Рэмси, 79'), Олли Уоткинс Челси: Эдуард Менди (Кепа Аррисабалага, 46'), Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Рис Джеймс, Жоржиньо (Хаким Зиеш, 60'), Кристиан Пулишич, Матео Ковачич (Кай Хаверц, 66'), Мэйсон Маунт, Бен Чилвел, Сесар Аспиликуэта, Тимо Вернер Предупреждения: Жоржиньо (45'), Тимо Вернер (45'), Матео Ковачич (49'), Джон МакГинн (65'), Марвелоуз Накамба (75'), Дамиан Эмилиано Мартинес (81') Удаление: Сесар Аспиликуэта (89')

«Челси» с 67 очками финишировал на 4-м месте в таблице АПЛ, гарантировав себе путевку в Лигу чемпионов. «Астон Вилла» с 55 очками — 11-я.