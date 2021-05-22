«Вердер» — «Боруссия» М: счет матча 2:4, обзор голов

В чемпионате Германии по футболу завершились матчи заключительного 34-го тура.

В центральной встрече менхенладбахская «Боруссия» на выезде обыграла «Вердер» — 4:2.

У победителей по голу забили Ларс Штиндль (3 минута), Маркус Тюрам (52), Рами Бенсебаини (58) и Флориан Нойхаус (67).

В составе бременской команды отличились Милот Рашица (80) и Никлас Фуллкруг (83).

В турнирной таблице «Боруссия» М осталась на восьмом месте (49 очков), не сумев опередить «Унион», который получил путевку в Лигу конференций. «Вердер» опустился на 17-ю строчку (31 очко), поэтому следующий сезон проведет во второй Бундеслиге.

Ранее путевки в Лигу чемпионов получили «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Д и «Вольфсбург». В Лиге Европы сыграют «Айнтрахт» и «Байер».

Вслед за «Вердером» в низший дивизион отправился «Шальке». «Кельн» сыграет в стыковых матчах.

Результаты матчей:

«Айнтрахт» — «Фрайбург» — 3:1

«Бавария» — «Аугсбург» — 5:2

«Боруссия» Д — «Байер» — 3:1

«Вольфсбург» — «Майнц» — 2:3

«Кельн» — «Шальке» — 1:0

«Унион» — «РБ Лейпциг» — 2:1

«Хоффенхайм» — «Герта» — 2:1

«Штутгарт» — «Арминия» — 0:2