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    «Боруссия» М не попала в еврокубки, отправив «Вердер» во вторую Бундеслигу

    «Вердер» — «Боруссия» М: счет матча 2:4, обзор голов

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    В чемпионате Германии по футболу завершились матчи заключительного 34-го тура.

    «Вердер» вылетел из Бундеслиги
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    «Вердер» вылетел из Бундеслиги

    В центральной встрече менхенладбахская «Боруссия» на выезде обыграла «Вердер» — 4:2.

    У победителей по голу забили Ларс Штиндль (3 минута), Маркус Тюрам (52), Рами Бенсебаини (58) и Флориан Нойхаус (67).

    В составе бременской команды отличились Милот Рашица (80) и Никлас Фуллкруг (83).

    В турнирной таблице «Боруссия» М осталась на восьмом месте (49 очков), не сумев опередить «Унион», который получил путевку в Лигу конференций. «Вердер» опустился на 17-ю строчку (31 очко), поэтому следующий сезон проведет во второй Бундеслиге.

    Ранее путевки в Лигу чемпионов получили «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Д и «Вольфсбург». В Лиге Европы сыграют «Айнтрахт» и «Байер».

    Вслед за «Вердером» в низший дивизион отправился «Шальке». «Кельн» сыграет в стыковых матчах.

    Результаты матчей:

    «Айнтрахт» — «Фрайбург» — 3:1
    «Бавария» — «Аугсбург» — 5:2
    «Боруссия» Д — «Байер» — 3:1
    «Вольфсбург» — «Майнц» — 2:3
    «Кельн» — «Шальке» — 1:0
    «Унион» — «РБ Лейпциг» — 2:1
    «Хоффенхайм» — «Герта» — 2:1
    «Штутгарт» — «Арминия» — 0:2

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