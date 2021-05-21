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    Дзюба высказался о завершении карьеры

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    Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, до какого возраста планирует играть в футбол.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Это зависит прежде всего от здоровья. Пока оно позволяет, я буду играть. Во-вторых, у меня есть страсть: пока я не могу проигрывать даже на тренировках, меня это убивает и злит. В-третьих, когда я перестану получать от футбола удовольствие и перестану тянуть...

    Вообще этот момент очень тяжелый. Многие не замечают момент, когда ты уже не можешь конкурировать. Надеюсь, что я в этом плане буду адекватен и сам скажу: "Все, спасибо!" И перестану мучить себя и других.

    Но пока у меня контракт еще на один год. Может, еще на один договоримся. Пока отмеряю себе два года. Хотелось бы за это время еще выиграть трофеи и оставить след в истории "Зенита", забить за команду 100 голов и занять второе место по забитым мячам.

    Кержакова, наверное, уже нереально догнать. Но чем черт не шутит? Если здоровье позволит и не попросят из "Зенита", то может быть и получится хотя бы приблизиться. В общем, в ближайшие два года я точно смогу играть спокойно», — приводит слова Дзюбы Sport24.

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