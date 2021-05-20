Точилин: У «Сочи» есть внутренние резервы, чтобы заменит Заболотного

Российский тренерподелился мнением, кто взаменит форварда, который перейдет в

«Уход Заболотного — это потеря, но "Сочи" славится тем, что безболезненно способен заменять покидающих футболистов.

На трансферном рынке, думаю, команда усилится форвардом, но есть и внутренние резервы, как, например, Дуганджич, Барсов, которые могут компенсировать потерю Заболотного.

Проблем не должно быть», — сказал Точилин «Р-Спорту».

В минувшем сезоне чемпионата России 29-летний Заболотный провел за клуб 27 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.