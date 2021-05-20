Тедеско признался в симпатии к чемпионату Италии

Бывший наставник московского «Спартака»отреагировал на информацию о возможном приходе в «Фиорентину».

Ранее появилась новость о том, что «фиалки» рассматривают кандидатуру Тедеско. Нынешний тренер команды Джузеппе Якини покинет свой пост по окончании сезона.

«Я предпочитаю не комментировать слухи, иначе мне бы пришлось давать интервью каждый раз, когда мое имя возникало в близости скамейки запасных какого-то клуба.

Скажу, что Италия всегда была страной футбола, и мне всегда нравилась Серия А, за ней я с удовольствием слежу.

Единственное, что я могу добавить, это то, что однажды я бы хотел стать тренером в итальянской лиге», — приводит слова Тедеско TMW.

Под руководством Тедеско «Спартак» финишировал вторым в РПЛ, завоевав путевку в Лигу чемпионов.