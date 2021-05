Стал известен состав сборной Шотландии на Евро-2020

Тренерский штаб сборнойназвал имена 26 футболистов, которые сыграют на предстоящем чемпионате Европы.

Вратари: Дэвид Маршалл («Дерби»), Крейг Гордон («Хартс»), Джон Маклафлин («Рейнджерс»)

Защитники: Лиам Купер («Лидс»), Деклан Галлахер («Мазервелл»), Грант Хэнли («Норвич»), Джек Хендри («Остенде»), Скотт Маккенна («Ноттингем Форест»), Стивен О’Доннелл («Мазервелл»), Натан Паттерсон («Рейнджерс»), Энди Робертсон («Ливерпуль»), Грег Тэйлор («Селтик»), Киран Тирни («Арсенал»)

Полузащитники: Стюарт Армстронг («Саутгемптон»), Райан Кристи, Каллум Макгрегор, Дэвид Тернбулл (все «Селтик»), Джон Флек («Шеффилд Юнайтед»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Билли Гилмор («Челси»), Скотт Мактомини («Манчестер Юнайтед»).

Нападающие: Райан Фрейзер («Ньюкасл»), Джеймс Форрест («Селтик»), Кевин Нисбет («Хиберниан»), Че Адамс («Саутгемптон»), Линдон Дайкс («КПР»).

The 26 players picked to represent Scotland at UEFA #EURO2020. pic.twitter.com/uV5epmAEJc