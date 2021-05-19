Колосков: Выход в 1/4 финала Евро-2020 станет успехом для сборной России

Почетный президент РФСподелился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020.

«Как сказал один наш знаменитый футболист, наши ожидания — это наши проблемы. А если серьезно, то, конечно, жду успешного выступления на предварительном этапе, выхода в следующий, последующий этапы. Если команда выйдет в четвертьфинал, на мой взгляд, это будет успехом.

Бельгия — фаворит нашей подгруппы, но я бы сейчас не преувеличивал ее мощь. То, что было в 2018 году и сейчас, отличается друг от друга: сегодня сборная Бельгии слабее. Ребята постарели, мотивацию подрастеряли. Повторюсь, это фаворит, но не такой абсолютный, как это было во время чемпионата мира. Поэтому можно рассчитывать в этой игре на положительный результат.

У Дании команда непредсказуемая: может сыграть неважно, а может показать выдающуюся игру. Но в любом случае эта команда, с моей точки зрения, выше среднего и примерно одинакового с нами класса. Команда Финляндии? Я бы не считал ее аутсайдером нашей группы. Да, может, там и нет очень ярких игроков, но есть тактическая выучка, есть характер», — цитирует Колоскова Rusfootball.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в ряде европейских городов, включая Санкт-Петербург.