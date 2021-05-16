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    • «Уфа» закрыла сезон РПЛ победой над «Арсеналом»
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    «Уфа» закрыла сезон РПЛ победой над «Арсеналом»

    «Уфа» — «Арсенал»: счет 2:1, обзор голов

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    «Уфа» со счетом 2:1 победила «Арсенал» в финальном турнире сезона РПЛ.

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    Олег Иванов открыл счет в матче и вывел «Уфу» вперед, а Эванс Кангва выровнял положение команд. Все решил автогол Максима Беляева.

    Отметим, что «Арсенал» заканчивал в меньшинстве. Красную карточку получил Гия Григалава.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Уфа — Арсенал Тула 2:1
    Голы: 1:0 Олег Иванов (7'), 1:1 Эванс Кангва (33'), 2:1 Максим Беляев (автогол) (43') Уфа: Александр Беленов, Alexey Nikitin, Боян Йокич, Неманья Милетич, Мориц Бауэр, Джемал Табидзе (Григорий Морозов, 46'), Олег Иванов, Filip Mrzljak (Дмитрий Сысуев, 75'), Владислав Камилов, Остон Урунов (Тимур Жамалетдинов, 21'), Komnen Andric (Артём Голубев, 84') Арсенал Тула: Егор Шамов, Максим Беляев, Гиа Григалава, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий (Владислав Пантелеев, 75'), Эванс Кангва (Кингз Кангва, 75'), Юрий Ковалев (Валерий Громыко, 44'), Горан Чаушич, Игорь Коновалов, Даниил Хлусевич, Evgeni Lutsenko (Кирилл Панченко, 63') Предупреждение: Дмитрий Сысуев (80') Удаление: Гиа Григалава (52')

    «Уфа» (25 очков) и «Арсенал» (23 очка) сохранили прописки в РПЛ на следующий сезон.

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