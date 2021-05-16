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    «Ливерпуль» обыграл «Вест Бромвич» благодаря голу своего вратаря

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    «Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Бромвича» (2:1) в матче 36 тура АПЛ.

    Алисон
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    Алисон

    На 15 минуте Хэл Робсон-Кану вывел хозяев вперед. Они вели в счете до 33 минуты, когда Мохаммед Салах сравнял счет.

    Решающий гол забил вратарь «Ливерпуля» Алисон, который пошел на последних секундах в чужую штрафную площадь и забил после подачи с углового.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Бромвич — Ливерпуль 1:2
    Голы: 1:0 Хал Робсон-Кану (15'), 1:1 Мохамед Салах (33'), 1:2 Алисон Бекер (90') Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Кайл Бартли, Адесево Аджайи, Конор Таунсенд, Мэтт Филлипс, Грэйди Диангана (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 73'), Матеус Перейра, Конор Галлахер, Окай Йокушлу (Джейк Ливермор, 75'), Хал Робсон-Кану (Карлан Ахирни-Грант, 82') Ливерпуль: Алисон Бекер, Эндрю Робертсон, Рис Уильямс (Жоржиньо Вейналдум, 84'), Натаниел Филлипс, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Кёртис Джонс (Шердан Шакири, 59'), Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах

    Набрав 63 очка, «Ливерпуль» вплотную подошел к «Челси» и тем самым оставил себе шансы на участие в Лиге чемпионов. «Вест Бромвич» на предпоследнем мест (26 очков).

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