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    «Ростов» проиграл «Краснодару», «Сочи» сыграют в еврокубках

    «Ростов» — «Краснодар»: счет 1:3, обзор голов

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    В 30 туре РПЛ «Краснодар», играя на выезде, был сильнее «Ростова» и победил со счетом 3:1.

    Вандерсон
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    Вандерсон

    В конце первого тайма «Быки» забили усилиями Кристофера Ольссона, но уже во второй половине Юрий Газинский оформил автогол и все началось заново.

    После этих двух эпизодов голом отличился Вандерсон, а Кайо снял все вопросы о победителе.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Краснодар 1:3
    Голы: 0:1 Кристофер Ольссон (45'), 1:1 Юрий Газинский (автогол) (50'), 1:2 Вандерсон (60'), 1:3 Кайо (90') Ростов: Максим Рудаков, Денис Терентьев (Хайтам Алеесами, 66'), Деннис Хаджикадунич, Алексей Козлов, Максим Осипенко, Кэнто Хасимото (Владимир Обухов, 82'), Павел Мамаев (Armin Gigovic, 31'), Данил Глебов, Хорен Байрамян (Дмитрий Полоз, 66'), Али Соу, Кирилл Фольмер (Pontus Almqvist, 46') Краснодар: Матвей Сафонов, Егор Сорокин, Александр Мартынович, Евгений Чернов, Дмитрий Стоцкий, Реми Кабелла (Даниил Уткин, 83'), Юрий Газинский (Кайо, 83'), Вандерсон (Маркус Берг, 68'), Кристофер Ольссон, Виктор Классон, Алексей Ионов Предупреждения: Кирилл Фольмер (5'), Евгений Чернов (13'), Кэнто Хасимото (35')

    Команды финишировали рядом — «Ростов» 9-й с 43 баллами, а «Краснодар» 10-й с 41 очков на счету.

    «Сочи» не сумел добыть 3 очка в матче с «Химками», сыграв в нулевую ничью.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Химки — Сочи 0:0
    Химки: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий (Александр Трошечкин, 60'), Егор Данилкин, Oleksandr Filin, Арсений Логашов (Михаил Тихонов, 80'), Filip Dagerstaal, Брайан Идову, Павел Могилевец (Илья Камышев, 80'), Senin Sebai, Илья Кухарчук (Камран Алиев, 88'), Мохамед Конате Сочи: Николай Заболотный, Миха Мевля, Тимофей Маргасов, Данила Прохин, Артур Юсупов, Сергей Терехов, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Кирилл Заика, Александр Руденко (Danil Prutsev, 73'), Антон Заболотный Предупреждения: Мохамед Конате (18'), Danil Prutsev (73')

    Несмотря на это команда Федотова осталась на 5 позиции и таким образом сыграет в Лиге конференций (квалификация) в следующем сезоне. У нее 53 очка. «Химки» закончили на 8 месте с 45 баллами.

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