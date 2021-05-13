«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: счет матча 2:1, обзор голов

в домашнем матче 36-го тура испанской Примеры обыграл— 2:1.

«Матрасники» открыли счет на 16-й минуте, когда Маркос Льоренте после розыгрыша углового принял мяч за пределами штрафной и выполнил заброс в район 11-метровой отметки, где после рикошета сфера прилетела к Яннику Карраско, и тот спокойно расстрелял ворота.

На 28-й минуте подопечные Диего Симеоне удвоили свое преимущество. Луис Суарес отобрал мяч на чужой половине поля и покатил его на правый край штрафной, куда ворвался Анхель Корреа, пробивший точно в дальний угол.

На 83-й минуте Игор Субельдия сократил отставание гостей, но на большее их не хватило.

Футбол. Испания. Примера Атлетико — Реал Сосьедад 2:1 Голы: 1:0 Янник Карраско (16'), 2:0 Анхель Корреа (28'), 2:1 Игор Субельдия (83') Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Фелипе, Марио Эрмосо, Киран Триппьер, Коке, Сауль Ньигес (Жоффрей Кондогбиа, 73'), Маркос Льоренте, Янник Карраско, Луис Суарес (Ренан Лоди, 81'), Анхель Корреа (Жоау Фелиш, 73') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хосеба Сальдуа, Ариц Элустондо (Игор Субельдия, 69'), Модибо Саньян (Хон Пачеко, 60'), Начо Монреаль (Роберто Лопес, 60'), Микель Оярсабаль (Мартин Маркеланс, 69'), Хон Гуриди, Андер Барренечеа, Мартин Субименди, Порту Кристиан, Александер Исак (Хон Баутиста, 46')

В турнирной таблице Примеры «Атлетико» занимает первое место (80 очков), а «Реал Сосьедад» — пятое (56 очков).