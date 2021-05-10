Зидан: «Реал» в игре с «Севильей» заслуживал большего, нежели ничья

Главный тренер мадридскогооценил ничейный результат в игре Примеры против(2:2).

«Я доволен тем, как "Реал" сегодня играл. Мы заслуживали большего, нежели ничейный исход. Ребята выдали очень зрелищный второй тайм. Да, нам потребовалось время, чтобы попасть в игру, но, повторюсь, вторая половина была очень-очень хорошая.

Мы будем сражаться до конца. Нужно думать о трех оставшихся играх. Я злюсь, потому что мы заслужили победу. Я говорю о том, что было два эпизода с попаданием мяча в руку, но пенальти назначили в наши ворота», — цитирует Зидана клубная пресс-служба.

После этого матча «Реал» с 75 очками занимает второе место в Примере и отстает от лидирующего «Атлетико» на два очка. «Севилья» с 71 очком — на четвертой строчке.