Сульшер о победе в Бирмингеме: Отличный результат, который немного снимает давление

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал победу над «Астон Виллой» (3:1) в матче 35 тура АПЛ.

«Отличный результат, и это немного снимает давление от необходимости обязательно побеждать, поскольку следующие два матча мы встретимся с очень хорошими командами. Считаю, что мы хорошо провели первый тайм, начали ярко, но "Астон Вилла" вовремя забила хороший гол.

Наши камбэки показывают характер, устойчивость, веру, физическую форму. Иногда это бывает трудно, особенно когда ты возвращаешься домой и не возвращаешься домой до 5 утра пятницы, а потом едешь сюда. Это долгий сезон, и я очень рад за всех.

Мейсон Гринвуд — исключительный футболист в штрафной площади и вокруг неё. Его правая нога, его левая нога просто великолепны. Он уже начал раздавать голевые передачи. И многое из этого произошло благодаря Эдинсону Кавани. У уругвайца можно многому научиться. Он уже сделал очень многое для нашей молодёжи, надеюсь, будет продолжать делать это и в следующем сезоне», — цитирует Сульшера BBC.