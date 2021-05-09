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    Парфенов: В один момент всё перевернулось непонятными решениями судьи

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    Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов высказался о поражении команды в матче с «Рубином» (2:4) в рамках 29-го тура РПЛ.

    Дмитрий Парфенов
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    Дмитрий Парфенов

    «Арсенал» к перерыву вел в счете, забив два безответных мяча, но затем во втором тайме пропустил четыре раза.

    «Сейчас кто-то подумает что мы ищем оправдания, но есть объективные вещи, которые реально повлияли на результат. Правильно играли, забили прекрасные голы, еще имели возможность.

    В один момент всё перевернулось непонятными решениями. Вернее, для меня понятными, потому что я понимал всё с первых минут. Я играл в футбол, знаю, о чем говорю. Не мой стиль — оправдываться.

    Соперник получил преимущество на одного футболиста, плюс сразу забил мяч. Конечно, они хотели сравнять счет, повести игру.

    Но если посмотреть, на Беляеве было нарушение. С ЦСКА у нас было удаление игрока в таком эпизоде, мы играли вдесятером. Мне кажется, все моменты видны на ладони.

    Мы готовились играть в равных составах, не с такими чудесами. Пока справлялись в равных составах, могли довести матч до победы. Потом стало тяжело.

    Удар неприятный, как и в любом проигранном матче. Больше психологом приходится работать. Но это часть нашей профессии.

    Непростой промежуток, с ним надо справляться любыми путями», — приводят слова Парфенова «Тульские новости».

    После этого матча «Арсенал» остался на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 23 очка.

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