Парфенов: В один момент всё перевернулось непонятными решениями судьи

Главный тренер «Арсенала»высказался о поражении команды в матче с(2:4) в рамках 29-го тура РПЛ.

«Арсенал» к перерыву вел в счете, забив два безответных мяча, но затем во втором тайме пропустил четыре раза.

«Сейчас кто-то подумает что мы ищем оправдания, но есть объективные вещи, которые реально повлияли на результат. Правильно играли, забили прекрасные голы, еще имели возможность.

В один момент всё перевернулось непонятными решениями. Вернее, для меня понятными, потому что я понимал всё с первых минут. Я играл в футбол, знаю, о чем говорю. Не мой стиль — оправдываться.

Соперник получил преимущество на одного футболиста, плюс сразу забил мяч. Конечно, они хотели сравнять счет, повести игру.

Но если посмотреть, на Беляеве было нарушение. С ЦСКА у нас было удаление игрока в таком эпизоде, мы играли вдесятером. Мне кажется, все моменты видны на ладони.

Мы готовились играть в равных составах, не с такими чудесами. Пока справлялись в равных составах, могли довести матч до победы. Потом стало тяжело.

Удар неприятный, как и в любом проигранном матче. Больше психологом приходится работать. Но это часть нашей профессии.

Непростой промежуток, с ним надо справляться любыми путями», — приводят слова Парфенова «Тульские новости».

После этого матча «Арсенал» остался на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 23 очка.