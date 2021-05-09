Чалов: Благодарен Гончаренко, но страница уже перевернута, мы двигаемся дальше

Нападающий ЦСКАподелился эмоциями после домашней победы над(3:1) в рамках 29-го тура РПЛ.

«Мне нравится играть в такую английскую погоду. У футбола нет плохой погоды (улыбается). Надеюсь, болельщикам дали дождевики, чтобы никто не простыл.

Большое спасибо фанатам, которые болеют за нас независимо ни от чего. Бывают разные моменты в жизни и в футболе, но мы всегда отдаемся на все 100 процентов. Надеюсь, что они это видят.

Да нет, серия без голов не мучила. Выходил на каждую игру с мыслью, чтобы команда победила.

Конечно, я, как нападающий, хочу забивать в каждой игре, и сейчас получилось это сделать в двух играх. В принципе, ничего не поменялось, чувствую себя хорошо, готовлюсь к "Динамо".

Как такового общения с Оличем как с нападающим нет, но после тренировок всегда остаемся, отрабатываем завершения, он нам делает подачи, так что в целом всегда следит за этим.

Особый настрой на "Краснодар"? Если честно, то об этом не думал. Выходил на игру с мыслью, чтобы забить и помочь команде победить. Конечно, я благодарен Виктору Михайловичу (Ганчаренко), но страница уже перевернута, мы двигаемся дальше.

Во втором тайме как такового общения не было, были какие-то корректировки. В целом мы продолжали играть в свой футбол и смогли забить еще два мяча», — сказал Чалов клубной пресс-службе.