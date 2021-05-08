«Нант» — «Бордо»: счет 3:0, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе хозяев отличились Калифа Кулибали, Имран Лоуза и Рандаль Коло Муани.
Футбол. Франция. Лига 1
Нант — Бордо 3:0
Голы: 1:0 Калифа Кулибали (19'), 2:0 Имран Луза (пенальти) (51'), 3:0 Рандаль Коло Муани (70') Нант: Альбан Лафон, Андрей Жиротто, Николя Паллуа, Деннис Аппиа, Sebastien Corchia (Фабио да Силва, 88'), Педро Чиривелья, Людовик Блас (Рено Эмон, 81'), Рандаль Коло Муани, Имран Луза, Моузес Саймон (Маркус Режис Коко, 81'), Калифа Кулибали (Роли Перейра де Са, 71') Бордо: Бенуа Костиль, Мешер (Поль Байсс, 58'), Юссуф Сабали, Лорис Бенито, Энок Кватен, Мехди Зеркан (Николя де Превиль, 58'), Ясин Адли, Тома Башич, Tom Lacoux (Реми Уден, 58'), Хван Ый Чо, Sekou Mara (Amadou Traore, 58') Предупреждения: Мешер (31'), Лорис Бенито (50'), Tom Lacoux (56'), Николя де Превиль (74'), Тома Башич (90')
Набрав 37 очков, «Нант» приблизился к 17 позиции, которая должна спасти его от вылета. У «Бордо» на 2 пункта больше (15).