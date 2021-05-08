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    Ларссон: Я всем доволен, думаю только о «Спартаке»

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    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон признался, что не задумывается об уходе из клуба.

    Джордан Ларссон
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    Джордан Ларссон

    «Я здесь очень счастлив. В футболе нельзя загадывать, не всегда всё в моих руках. Я тут всем доволен, думаю только о "Спартаке". И если я останусь, то буду только рад.

    Следующий сезон пройдет под знаком столетия клуба. Каждый год важен, но в такой момент хочется добиться чего-то особенного», — заявил Ларссон клубной пресс-службе.

    Действующий контракт Ларссона с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2023 года, трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.

    В текущем сезоне швед провел 27 матчей в РПЛ, в которых забил 14 мячей и отдал пять результативных передач.

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