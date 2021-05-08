Ларссон: Я всем доволен, думаю только о «Спартаке»

Нападающий «Спартака»признался, что не задумывается об уходе из клуба.

«Я здесь очень счастлив. В футболе нельзя загадывать, не всегда всё в моих руках. Я тут всем доволен, думаю только о "Спартаке". И если я останусь, то буду только рад.

Следующий сезон пройдет под знаком столетия клуба. Каждый год важен, но в такой момент хочется добиться чего-то особенного», — заявил Ларссон клубной пресс-службе.

Действующий контракт Ларссона с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2023 года, трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.

В текущем сезоне швед провел 27 матчей в РПЛ, в которых забил 14 мячей и отдал пять результативных передач.