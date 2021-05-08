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    Флик подтвердил, что может возглавить сборную Германии

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    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик подтвердил информацию о том, что может стать наставником сборной Германии.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «У нас уже были переговоры, в том числе, с генеральным менеджером сборной, Оливером Бирхоффом. Стать главным тренером национальной сборной — это что-то особенное», — приводит AP слова Флика.

    Напомним, нынешний главный тренер сборной Германии Йоахим Лев объявил об уходе из национальной команды по окончании Евро-2020. А новым наставником «Баварии» со следующего сезона станет Юлиан Нагельсман.

    Под руководством Флика мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также одержал победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.

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