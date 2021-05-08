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    Допинг-пробы десяти футболистов сборной России дали отрицательный результат

    Футбол РФС Сборная России Футбол России
    Допинг-пробы 18 футболистов национальной, молодежной и мини-футбольной сборных России дали отрицательный результат.

    Футболисты сборной России
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    Футболисты сборной России

    Во всех пробах не было обнаружено никаких запрещенных субстанций.

    «В течение последних двух месяцев футболисты национальной, молодежной, футзальной сборных команд России в рамках участия в матчах, проводимых под эгидой УЕФА и ФИФА, сдали 18 допинг-проб.

    Тестирование прошли 10 игроков национальной сборной, 6 — молодежной, 2 — футзальной. Во всех пробах не было обнаружено никаких запрещенных субстанций», — цитирует «Р-Спорт» службу коммуникаций РФС.

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