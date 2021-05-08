«Бавария» 9-й раз подряд выиграла чемпионат Германии

Мюнхенскаядосрочно выиграла чемпионат Германии по футболу, завоевав девятое чемпионство подряд.

В матче 32-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» 8 мая обыграла на своем поле идущий на втором месте «РБ Лейпциг» со счетом 3:2 .

Таким образом отставание «Лейпцига» от лидирующей «Баварии» по-прежнему составляет 7 очков, которые команда Юлиана Нагельсмана не сможет набрать в оставшихся двух матчах сезона Бундеслиги.

Мюнхенская «Бавария» повторила рекорд «Ювентуса», выиграв чемпионат 9 раз подряд. Это лучший показатель среди топ-5 лиг Европы.

Во Франции «Лион» становился чемпионом 7 раз подряд, в Испании «Реал» завоевывал 5 чемпионств подряд, а в АПЛ «Манчестер Юнайтед» выигрывал чемпионат 3 раза подряд.