ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флорентино ПересБудущее Суперлиги: примирение или новая война?
  • 18:42
    • «Бавария» 9-й раз подряд выиграла чемпионат Германии
  • 18:29
    • «Рубин» одержал волевую победу над «Арсеналом» в Туле
  • 18:25
    • «Динамо» и «Локомотив» голов не забили
  • 15:43
    • Неймар продлил контракт с «Пари Сен-Жермен»
  • 12:53
    • Три клуба Суперлиги выступили с заявлением после требований УЕФА
    Все новости спорта

    «Бавария» 9-й раз подряд выиграла чемпионат Германии

    Футбол Бавария Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Мюнхенская «Бавария» досрочно выиграла чемпионат Германии по футболу, завоевав девятое чемпионство подряд.

    «Бавария»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бавария»

    В матче 32-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» 8 мая обыграла на своем поле идущий на втором месте «РБ Лейпциг» со счетом 3:2 .

    Таким образом отставание «Лейпцига» от лидирующей «Баварии» по-прежнему составляет 7 очков, которые команда Юлиана Нагельсмана не сможет набрать в оставшихся двух матчах сезона Бундеслиги.

    Мюнхенская «Бавария» повторила рекорд «Ювентуса», выиграв чемпионат 9 раз подряд. Это лучший показатель среди топ-5 лиг Европы.

    Во Франции «Лион» становился чемпионом 7 раз подряд, в Испании «Реал» завоевывал 5 чемпионств подряд, а в АПЛ «Манчестер Юнайтед» выигрывал чемпионат 3 раза подряд.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Репетиция финала ЛЧ: «Ман Сити» и «Челси» максимально замаскируются
  • «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 3.62
    •
  • «Боруссия» М снова отберет очки у «Баварии»?
  • «Бавария» — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Продлит ли Гончаренко серию неудач своего бывшего клуба?
  • ЦСКА — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 8 мая
  • Сегодня в 22:15
    •  3.62
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Менхенгладбах
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Фиорентина — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Вильярреал — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Реал — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Валенсия — Вальядолид
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры