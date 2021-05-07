«Сочи» — «Ротор»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 29-го тура чемпионата Россиина своем поле взял верх над волгоградским— 2:1.

Счет в матче на 9-й минуте открыли хозяева. Юсупов сделал мягкий заброс в штрафную «Ротора», Руденко поставил корпус, продавил Кверквелию и протолкнул мяч мимо Чондрича.

Волгоградцы отыгрались на 30-й минуте. Кипиани навесил с углового, Щёткин высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в дальний угол — без шансов для вратаря Николая Заболотного.

А на третьей добавленной минуте Артур Юсупов забил победный для «Сочи» гол. Сочинцы выиграли борьбу на левом фланге, Мевля забежал и вырезал подачу в штрафную, мяч отскочил к Юсупову, который мощно пробил в дальний нижний угол.

Футбол. Россия. Премьер-лига Сочи — Ротор 2:1 Голы: 1:0 Александр Руденко (9'), 1:1 Aleksey Shchetkin (31'), 2:1 Артур Юсупов (90') Сочи: Николай Заболотный, Миха Мевля, Иван Миладинович, Данила Прохин, Артур Юсупов, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Кирилл Заика, Тимофей Маргасов (Эльмир Набиуллин, 71'), Антон Заболотный, Александр Руденко (Никита Бурмистров, 46') Ротор: Josip Condric, Сергей Макаров, Данил Степанов, Седрик Гогуа Куаме, Соломон Кверквелия, Nikolay Kipiani (Азат Байрыев, 82'), Олег Игоревич Алейник, Илья Жигулёв, Зурико Давиташвили, Flamarion (Сергей Серченков, 90'), Aleksey Shchetkin (Евгений Песегов, 65') Предупреждения: Илья Жигулёв (41'), Сергей Макаров (65'), Миха Мевля (66'), Зурико Давиташвили (84')

После этого матча команда Владимира Федотова поднялась на четвертое место в таблице РПЛ, набрав 52 очка. «Ротор» занимает 14-ю позицию с 21 очком.

В следующем туре «Сочи» 16 мая в гостях сыграет с «Химками», «Ротор» в этот же день в Казани встретится с «Рубином».