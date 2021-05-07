«Сочи» — «Ротор»: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в матче на 9-й минуте открыли хозяева. Юсупов сделал мягкий заброс в штрафную «Ротора», Руденко поставил корпус, продавил Кверквелию и протолкнул мяч мимо Чондрича.
Волгоградцы отыгрались на 30-й минуте. Кипиани навесил с углового, Щёткин высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в дальний угол — без шансов для вратаря Николая Заболотного.
А на третьей добавленной минуте Артур Юсупов забил победный для «Сочи» гол. Сочинцы выиграли борьбу на левом фланге, Мевля забежал и вырезал подачу в штрафную, мяч отскочил к Юсупову, который мощно пробил в дальний нижний угол.
После этого матча команда Владимира Федотова поднялась на четвертое место в таблице РПЛ, набрав 52 очка. «Ротор» занимает 14-ю позицию с 21 очком.
В следующем туре «Сочи» 16 мая в гостях сыграет с «Химками», «Ротор» в этот же день в Казани встретится с «Рубином».