Магуайр: Теперь «МЮ» в финале и хочет победить там

Защитникпрокомментировал выход своей команды в финал Лиги Европы.

«Это серьезное достижение. Да, сегодня вечером мы проиграли, что разочаровывает, но в первом матче мы сыграли феноменально. Конечно, мы не хотели проигрывать и вышли на поле, чтобы играть на победу. Теперь мы в финале и хотим победить там.

Кавани? Он забил два красивых гола. Мы всегда знали, что он прекрасно открывается, если нам удается доставить мяч в чужую штрафную, то Кавани обязательно доставит проблем сопернику», — цитирует Магуайра пресс-служба УЕФА.

В финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтел» сыграет с «Вильярреалом». Поединок состоится 26 мая в польском Гданьске.