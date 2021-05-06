Весь тренерский штаб покинет «Спартак» вместе с Тедеско

Тренерский штаб московского «Спартака» летом покинет клуб вместе с, сообщил директор департамента по связям с общественностью «красно-белых» Антон Фетисов.

«Вместе с Тедеско после завершения сезона "Спартак" покинет и весь его штаб», — сказал Фетисов «Чемпионату».

Напомним, после встречи 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (3:1) в декабре прошлого года Тедеско сообщил, что не будет продлевать контракт с московским клубом. Он работает в «Спартаке» с октября 2019 года. Его контракт действителен до 31 мая 2021 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что новым главным тренером «красно-белых» станет португальский специалист Руй Витория.