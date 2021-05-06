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    Весь тренерский штаб покинет «Спартак» вместе с Тедеско

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    Тренерский штаб московского «Спартака» летом покинет клуб вместе с Доменико Тедеско, сообщил директор департамента по связям с общественностью «красно-белых» Антон Фетисов.

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    «Вместе с Тедеско после завершения сезона "Спартак" покинет и весь его штаб», — сказал Фетисов «Чемпионату».

    Напомним, после встречи 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (3:1) в декабре прошлого года Тедеско сообщил, что не будет продлевать контракт с московским клубом. Он работает в «Спартаке» с октября 2019 года. Его контракт действителен до 31 мая 2021 года.

    Ранее в СМИ появилась информация, что новым главным тренером «красно-белых» станет португальский специалист Руй Витория.

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