Мостовой надеется улучшить результаты в ЛЧ в следующем сезоне

Полузащитник «Зенита»прокомментировал выступление клуба в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

«Сине-бело-голубые» в своей группе набрали всего одно очко.

«Пару лет назад я вылетал с "Зенитом-2" в ПФЛ, смотрел Лигу чемпионов по телевизору и болел за Россию на чемпионате мира, а сейчас я чемпион страны, который играл в Лиге чемпионов.

Во время дебюта услышал гимн турнира и подумал: "Неужели дошло до этого?" Главное не останавливаться и стремиться выше и выше.

"Зенит" — большой клуб. Мы должны исправить это в следующем сезоне. Важно никого не бояться, играть со всеми соперниками на равных и верить в свои силы.

Домашние матчи это показали. Мы очень хорошо в них смотрелись, но нам часто не везло», — цитирует Мостового GQ.