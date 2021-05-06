Мостовой надеется улучшить результаты в ЛЧ в следующем сезоне

Андрей Мостовой Фото: globallookpress.com
«Сине-бело-голубые» в своей группе набрали всего одно очко.
«Пару лет назад я вылетал с "Зенитом-2" в ПФЛ, смотрел Лигу чемпионов по телевизору и болел за Россию на чемпионате мира, а сейчас я чемпион страны, который играл в Лиге чемпионов.
Во время дебюта услышал гимн турнира и подумал: "Неужели дошло до этого?" Главное не останавливаться и стремиться выше и выше.
"Зенит" — большой клуб. Мы должны исправить это в следующем сезоне. Важно никого не бояться, играть со всеми соперниками на равных и верить в свои силы.
Домашние матчи это показали. Мы очень хорошо в них смотрелись, но нам часто не везло», — цитирует Мостового GQ.