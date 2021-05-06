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    Мостовой надеется улучшить результаты в ЛЧ в следующем сезоне

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    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал выступление клуба в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

    Андрей Мостовой
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    Андрей Мостовой

    «Сине-бело-голубые» в своей группе набрали всего одно очко.

    «Пару лет назад я вылетал с "Зенитом-2" в ПФЛ, смотрел Лигу чемпионов по телевизору и болел за Россию на чемпионате мира, а сейчас я чемпион страны, который играл в Лиге чемпионов.

    Во время дебюта услышал гимн турнира и подумал: "Неужели дошло до этого?" Главное не останавливаться и стремиться выше и выше.

    "Зенит" — большой клуб. Мы должны исправить это в следующем сезоне. Важно никого не бояться, играть со всеми соперниками на равных и верить в свои силы.

    Домашние матчи это показали. Мы очень хорошо в них смотрелись, но нам часто не везло», — цитирует Мостового GQ.

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