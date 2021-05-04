Силкин назвал главную проблему «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо»поделился мнением об игровых проблемах команды.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после 28-ми туров.

«Слабая реализация моментов в атаке и ошибки в обороне — главная проблема команды. При довольно качественной игре она не может свои возможности оборачивать в голы, а иногда еще и себе привозит на ровном месте.

Качество футбола у "Динамо" такое, что оно заслуживало большего и с "Рубином", и с "Химками", и в нескольких других играх. Но в итоге команда может вообще не попасть в еврокубки. Очень обидно. Особенно по последней игре, где невезение и игра Дюпина позволили "Рубину" забить первым, а это крайне удобно и важно для казанской команды, выжавшей максимум из этой игры, особенно на фоне травмы Хвичи Кварацхелии, на котором в этом сезоне у казанцев очень многое держится в атаке», — сказал Силкин «Известиям».

В 29-м туре чемпионата России «Динамо» сыграет с «Локомотивом».