Неймар: ПСЖ сделает все, чтобы обыграть «Манчестер Сити»

Нападающийподелился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против

«В первую очередь мы должны отдохнуть, а затем сосредоточиться на Лиге чемпионов. Первый матч с "Манчестер Сити" был очень тяжёлым, но мы обязаны верить в себя независимо от того, что говорит статистика. Каждый парижанин должен верить в нас.

Я буду на передовой и вступлю в бой за свою команду. Сделаю все возможное, чтобы мы могли пройти дальше, даже если мне придется умереть на поле», — приводит слова Неймара пресс-служба ПСЖ.

Прогноз на «Манчестер Сити» — ПСЖ

Напомним, первый матч этих команд завершился победой «горожан» со счетом 2:1.