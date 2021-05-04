СМИ: Олич хочет пригласить хавбека «Уфы» в ЦСКА

Филип Мрзляк Фото: globallookpress.com
По информации источника, главный тренер армейцев хорват Ивица Олич лично заинтересован в приглашении своего соотечественника, который станет свободным агентом с 1 июня 2021 года.
«Это нормально, что после первой части сезона некоторые российские клубы следят за Филипом.
Однако сейчас он сконцентрирован успешно завершить сезон с "Уфой". Сейчас он сделает всё, чтобы команда осталась в РПЛ», — сказал агент игрока Марсель Качинари.
28-летний хавбек дебютировал за «Уфу» в ноябре 2020 года. С тех пор он провел 14 матчей и забил 4 гола.