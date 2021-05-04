СМИ: Олич хочет пригласить хавбека «Уфы» в ЦСКА

Полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк может продолжить карьеру в московском ЦСКА, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, главный тренер армейцев хорват Ивица Олич лично заинтересован в приглашении своего соотечественника, который станет свободным агентом с 1 июня 2021 года.

«Это нормально, что после первой части сезона некоторые российские клубы следят за Филипом.

Однако сейчас он сконцентрирован успешно завершить сезон с "Уфой". Сейчас он сделает всё, чтобы команда осталась в РПЛ», — сказал агент игрока Марсель Качинари.

28-летний хавбек дебютировал за «Уфу» в ноябре 2020 года. С тех пор он провел 14 матчей и забил 4 гола.