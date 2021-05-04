ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу ЛукакуНовая династия? Спустя больше десяти лет «Интер» вновь сильнейший в Италии
  • 20:49
    • Зинченко выйдет в старте «Ман Сити» против ПСЖ
  • 18:10
    • Источник: Экс-наставник «Бенфики» может возглавить «Спартак»
  • 22:18
    • Зидан: В ответном матче с «Челси» мы должны грызть землю зубами
  • 22:03
    • Стал известен соперник ЦСКА по полуфиналу Евролиги
  • 21:33
    • Комиссия РФС обсудит выдачу лицензии «Оренбургу» для выступления в РПЛ
    Все новости спорта

    СМИ: Олич хочет пригласить хавбека «Уфы» в ЦСКА

    Футбол Уфа ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк может продолжить карьеру в московском ЦСКА, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Филип Мрзляк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Филип Мрзляк

    По информации источника, главный тренер армейцев хорват Ивица Олич лично заинтересован в приглашении своего соотечественника, который станет свободным агентом с 1 июня 2021 года.

    «Это нормально, что после первой части сезона некоторые российские клубы следят за Филипом.

    Однако сейчас он сконцентрирован успешно завершить сезон с "Уфой". Сейчас он сделает всё, чтобы команда осталась в РПЛ», — сказал агент игрока Марсель Качинари.

    28-летний хавбек дебютировал за «Уфу» в ноябре 2020 года. С тех пор он провел 14 матчей и забил 4 гола.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» и «Реал» снова сыграют вничью?
  • «Челси» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 3.42
    •
  • «Крылышки» украсят второй тайм голами?
  • «Спартак-2» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • «Брага» и «Пасуш де Феррейра» много не забьют
  • «Брага» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 5 мая
  • Завтра в 23:15
    •  3.42
  • Прогноз на матч Челси — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Брага — Пасуш де Феррейра
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — БАТЭ
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Шварцман — Карацев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Челси — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Санта Фе — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры