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    Футболисты сборной Италии вакцинировались от коронавируса

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    Игроки сборной Италии по футболу перед чемпионатом Европы вакцинировались от коронавируса, информирует La Stampa.

    Сборная Италии
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    Сборная Италии

    Министерство здравоохранения Италии санкционировало приоритетную вакцинацию футболистов в преддверии Евро-2020.

    26 футболистов, на которых Роберто Манчини рассчитывает на континентальном первенстве, уже вакцинировались. 12 из них сделали прививки в Риме, еще 14 — в Милане.

    Ранее сообщалось, что УЕФА разрешил расширить заявку сборных на Евро с 23 до 26 футболистов на фоне проблем с пандемией COVID-19.

    Италия на групповом этапе Евро-2020 сыграет с Турцией (11 июня), Швейцарией (16 июня) и Уэльсом (20 июня). Все матчи состоятся в Риме.

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