Футболисты сборной Италии вакцинировались от коронавируса

Игроки сборнойпо футболу перед чемпионатом Европы вакцинировались от коронавируса, информирует La Stampa.

Министерство здравоохранения Италии санкционировало приоритетную вакцинацию футболистов в преддверии Евро-2020.

26 футболистов, на которых Роберто Манчини рассчитывает на континентальном первенстве, уже вакцинировались. 12 из них сделали прививки в Риме, еще 14 — в Милане.

Ранее сообщалось, что УЕФА разрешил расширить заявку сборных на Евро с 23 до 26 футболистов на фоне проблем с пандемией COVID-19.

Италия на групповом этапе Евро-2020 сыграет с Турцией (11 июня), Швейцарией (16 июня) и Уэльсом (20 июня). Все матчи состоятся в Риме.