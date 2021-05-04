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    Червиченко: Как с такой игрой «Спартак» собрался в Лигу чемпионов?

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    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал игру красно-белых после матча с тульским «Арсеналом» (2:1) в 28-м туре чемпионата России.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    Победа над «Арсеналом» позволила «Спартаку» подняться на второе место в турнирной таблице РПЛ.

    «Матч с "Арсеналом" — мучения команды, которая претендует на второе место и еле-еле за счет фарта обыгрывает команду, которая стоит на вылет. Попади Громыко в ворота в конце матча — случилось бы второе фиаско, от которого "Спартак" бы уже не оправился. В прошлый раз они посчитали, что уже на второй строчке, а "Уфа" скорректировала все до уровня кошмара. Повезло, что дотянули и дожали, хотя был отрезок в 20 минут, когда "Арсенал" полностью перехватил инициативу, а "Спартак" смотрелся настолько бледно и неярко, что я даже не понимал, как с такой игрой они собираются выступать в Лиге чемпионов.

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    • Если через три месяца "Спартак" будет играть в квалификации Лиги чемпионов так же, как делал это с "Уфой" и "Арсеналом", то кого они собираются побеждать? Смотрю последние матчи, и все эти бравурные заявления о попадании в Лигу чемпионов очень напрягают.

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    • Честно, хочется, чтобы туда попал "Спартак" — именно по эмоциям: они задорные, хорошо атакуют. Красно-белые проводят концовку чемпионата более честно, чем "Локомотив": у них нет подарков, которые позволяли железнодорожникам пролезть на вторую строчку. Но по игре у меня больше уверенности в успехе "Локомотива", чем такого непредсказуемого Спартака», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

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