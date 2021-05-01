«Краснодар» — «Сочи»: составы, прогноз, коэффициенты

Тренерские штабыобъявили стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата России.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Мартынович, Ионов, Стоцкий, Классон, Олссон, Кайо, Вильена, Кабелла, Берг.

Запасные: Городов, Бабурин, Смольников, Чернов, Сорокин, Уткин, Ари, Марков, Сулейманов, Вандерсон.

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Маргасов, Мевля, Прохин, Юсупов, Пруцев, Нобоа, Заболотный, Руденко.

Запасные: Адамов, Набиуллин, Колмаков, Барсов, Жоаозиньо, Дуганджич.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 2.35, на успех «Сочи» — 3.52, на ничью — 3.73. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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