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    «Краснодар» и «Сочи» объявили составы

    «Краснодар» — «Сочи»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Тренерские штабы «Краснодара» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата России.

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    «Краснодар»: Сафонов, Газинский, Мартынович, Ионов, Стоцкий, Классон, Олссон, Кайо, Вильена, Кабелла, Берг.

    Запасные: Городов, Бабурин, Смольников, Чернов, Сорокин, Уткин, Ари, Марков, Сулейманов, Вандерсон.

    «Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Маргасов, Мевля, Прохин, Юсупов, Пруцев, Нобоа, Заболотный, Руденко.

    Запасные: Адамов, Набиуллин, Колмаков, Барсов, Жоаозиньо, Дуганджич.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 2.35, на успех «Сочи» — 3.52, на ничью — 3.73. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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