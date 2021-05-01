Гончаренко: «Краснодар» не заслуживал победы в матче с «Сочи»

Главный тренер «Краснодара»прокомментировал результат матча с(1:3) в рамках 28-го тура РПЛ.

«Результат неприятный. Из приятного — на протяжении матча мы держали мяч, вплоть до удаления.

Оправились от пенальти, выдержали удар, начали диктовать свои условия, но к сожалению, по тому, как мы действовали до удаления, команда не заслуживала победы в матче. Футбол таков, и его надо принимать.

Против "Сочи" сложно играть, они идеально играют в обороне, они перекрывают опасные зоны.

Пропущенные мячи в концовке связаны только с удалением, команда не подустала. Не видел других причин, по которым мы не могли и дальше атаковать», — сказал Гончаренко в эфире канала «Матч Премьер».

«Краснодар» занимает 10-е место в таблице РПЛ, имея в активе 38 очков. В следующем туре 8 мая команда в Москве сыграет с ЦСКА.