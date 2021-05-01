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    Газизов: По игре матч с ЦСКА получился ничейным

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о ничьей с ЦСКА (1:1) в матче 28-го тура РПЛ.

    Шамиль Газизов
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    Шамиль Газизов

    «Не скажу, что мы сегодня были лучше. "Уфа" меняется, это всем очевидно. Мы играем довольно агрессивно, стараемся играть в современный футбол. Надеюсь, у нас получается.

    Игра с "Сочи", конечно, была неудачная. Я сегодня пришел к ребятам, поблагодарил их за игру. Сказал, что эта игра дорогого стоит.

    ЦСКА для нас — очень неудобный соперник. Добыть очко здесь очень непросто. ЦСКА, как и мы, находится в непростой ситуации. Я надеюсь, что у "Уфы" всё будет хорошо. И по игре, и по остальным компонентам.

    По игре матч получился ничейным. Футбольный бог рассудил всё правильно. Мы заслужили ничью — мы ее получили.

    Поздравляю болельщиков "Уфы"! Хотел бы отметить тех фанатов, которые были сегодня на матче. Их было очень хорошо слышно, большое им спасибо. Это придает импульс и двигает нас вперед», — сказал Газизов «Матч ТВ».

    После этого матча «Уфа» занимает 15-е место в таблице РПЛ, набрав 21 очко.

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