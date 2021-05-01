Газизов: По игре матч с ЦСКА получился ничейным

Генеральный директор «Уфы»высказался о ничьей с(1:1) в матче 28-го тура РПЛ.

«Не скажу, что мы сегодня были лучше. "Уфа" меняется, это всем очевидно. Мы играем довольно агрессивно, стараемся играть в современный футбол. Надеюсь, у нас получается.

Игра с "Сочи", конечно, была неудачная. Я сегодня пришел к ребятам, поблагодарил их за игру. Сказал, что эта игра дорогого стоит.

ЦСКА для нас — очень неудобный соперник. Добыть очко здесь очень непросто. ЦСКА, как и мы, находится в непростой ситуации. Я надеюсь, что у "Уфы" всё будет хорошо. И по игре, и по остальным компонентам.

По игре матч получился ничейным. Футбольный бог рассудил всё правильно. Мы заслужили ничью — мы ее получили.

Поздравляю болельщиков "Уфы"! Хотел бы отметить тех фанатов, которые были сегодня на матче. Их было очень хорошо слышно, большое им спасибо. Это придает импульс и двигает нас вперед», — сказал Газизов «Матч ТВ».

После этого матча «Уфа» занимает 15-е место в таблице РПЛ, набрав 21 очко.